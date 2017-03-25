ذكرت مصادر أن المملكة وقعت عقداً مع شركة صينية كبرى منتصف شهر مارس الجاري لإنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بقيمة مالية بلغت 1.45 بليون دولار.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن الاتفاق ينص على تزويد الشركة للمملكة 100 ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء الوحدات خلال 6 أشهر من توقيع العقد، لافتةً إلى أن التقنية الجديدة تتمكن من بناء أكثر من 10 منازل في اليوم الواحد.
ولفتت إلى أن ماكينات الطباعة العملاقة تقوم ببناء هياكل إسمنتية متكاملة عقب إمدادها بالمواد اللازمة من البلاستيك والبوليمرات والإسمنت، على أن تقوم الماكينات بتحويل الأوامر الرقمية إلى نماذج متكاملة ثلاثية الأبعاد.
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