تناقل مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمُعلم يستخدم لعبة في تعليم الطلاب خلال الحصص المدرسية، كطريقة جديدة لتشجيعهم على الإجابة عن أسئلته والتجاوب معه بصورة مُسلية.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتبين موقع أو توقيت تصويره، المُعلم خلال إحدى الحصص المدرسية وقد كتب بعض الكلمات على السبورة، ليختار بعدها أحد الطلاب ويسأله عن موضع كلمة ما، ويعطيه “مُسدس لعبة” للتعيين على الكلمة المطلوبة وإصابتها، ومن ثم يطلب من بقية الطلاب التصفيق له عند اجتيازه الاختبار بنجاح.
وبيّن الفيديو إقبالاً وسعادة كبيرين من الطلاب بطريقة المعلم في توصيل المعلومة إليهم، فيما أبدى متناقلو الفيديو إعجابهم بطريقة المعلم واتباعه أسلوباً مختلفاً في التعليم بدلاً من الأساليب التقليدية.
وفق “أخبار 24”.
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