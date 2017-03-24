نجحت الأجهزة الأمنية خلال الـ22 يوماً الماضية في الإطاحة بـ75 متهماً بالإرهاب، بينهم 16 تركياً جرى ضبطهم الأسبوع الماضي، متهمين بالانضمام لتنظيم “داعش”، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.
وتتوزع قائمة المقبوض عليهم بتهمة الإرهاب خلال الـ22 يوماً الماضية، وفقاً لـ”الجزيرة”، على 11 جنسية، بينهم 44 سعودياً، و16 تركياً، وسبعة يمنيين، وسوري، وكويتي، وبنجلاديشي، ونيبالي، ومصري، ونيجيري، وهندي، بالإضافة لمتهم مجهول الهوية.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يلقى فيها القبض على 16 من حملة الجنسية التركية متورطين في الانضمام لتنظيمات إرهابية.
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عملية تُعتبر هيّ الأولى منذ 5 سنوات: توقيف 16 تركياً بتهمة الانضمام لداعش.. والعدد الإجمالي للمتهمين يرتفع لـ 75!
عملية تُعتبر هيّ الأولى منذ 5 سنوات: توقيف 16 تركياً بتهمة الانضمام لداعش.. والعدد الإجمالي للمتهمين يرتفع لـ 75!
الخرج اليوم - حمد السويحب :
نجحت الأجهزة الأمنية خلال الـ22 يوماً الماضية في الإطاحة بـ75 متهماً بالإرهاب، بينهم 16 تركياً جرى ضبطهم الأسبوع الماضي، متهمين بالانضمام لتنظيم “داعش”، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.
نجحت الأجهزة الأمنية خلال الـ22 يوماً الماضية في الإطاحة بـ75 متهماً بالإرهاب، بينهم 16 تركياً جرى ضبطهم الأسبوع الماضي، متهمين بالانضمام لتنظيم “داعش”، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.
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