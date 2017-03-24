عملية تُعتبر هيّ الأولى منذ 5 سنوات: توقيف 16 تركياً بتهمة الانضمام لداعش.. والعدد الإجمالي للمتهمين يرتفع لـ 75!

المحتوى السابق المحتوى التالي أم زهراء البركاتي تحكي كيف استقبلت حادث بتر ذراع ابنتها.. وشقيقها: دفنت ذراع أختي بيدي والمشهد لايفارق عيني!