نجا وافد آسيوي من الدهس تحت عجلات سيارة، كانت تسير بسرعة كبيرة بأحد الطرق بمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية.
وأظهر مقطع وثّقته كاميرات مراقبة بأحد المحال التجارية بشارع الأمير نايف برفحاء، وافداً آسيوياً يقف بجانب الرصيف محاولاً قطع الطريق للجهة الأخرى، قبل أن تفاجئه سيارة متهورة وتنحرف نحوه بشكل مخيف، إلا أنه تفاداها وجرى مسرعاً لينجو بحياته.
واصطدمت السيارة المسرعة بسيارة متوقفة على جانب الطريق ثم بعمود إنارة؛ ما نتج عنه تلفيات بالسيارتين، بينما أُصيب الوافد بإصابات في قدمه.
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