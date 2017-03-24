أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يقود مركبة “وانيت” متهالكة ويؤدي بها حركة خطيرة، وسط متابعة وحذر من قبل أصدقائه.
وأبان المقطع الشاب وهو يقود مركبة “وانيت” متهالكة ليؤدي بها عرضا وتحديا أمام أصدقائه بأن يقفز بها وبسرعة كبيرة بين نخلتين قريبتين من بعضهما.
وبدا الشاب وهو يأتي من مكان بعيد بسيارته بسرعة كبيرة، ومن ثم اقترب من المكان ليقفز بسيارته بشكل استعراضي بين النخلتين للجهة المقابلة، فيما جلس أصدقاؤه يوجهونه، وسط تعليقات مصور المقطع التي بدت ساخرة وهو يعلق على صاحبه: “والله من الغشامة”.
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