قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف إن الإعلان عن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الوظائف الإدارية” سيتم يوم الخميس القادم، وفق ما ورد في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية.
وأبان في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الجمعة، أن التقديم للوظائف الإدارية سيبدأ اعتباراً من يوم 5 رجب المقبل بالنسبة للرجال، ويوم 12 من الشهر نفسه بالنسبة للنساء.
وفق “أخبار 24”.
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