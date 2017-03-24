كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، أنه لم تصلهم أي مطالبات رسمية من الجهات البريطانية بشأن منع الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية على متن الرحلات المباشرة المتجهة من المملكة للمطارات البريطانية.
وبخصوص القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، أوضح المصدر أن الهيئة غير معنية بتطبيق القرار على الرحلات للشركات أو الركاب الذين يسافرون بشكل غير مباشر إلى أمريكا.
وأبان وفقاً لـ”الرياض” أن الهيئة تنفذ القرار -حسب توجيه الجهات الأمنية السعودية- على الخطوط السعودية، كونها في الوقت الراهن المشغل الوحيد الذي له رحلات مباشرة من مطاري الرياض وجدة إلى مطارات الولايات المتحدة.
يُذكر أن السلطات الأمريكية قد طلبت مؤخراً وبشكل رسمي من وزارة الداخلية السعودية منع حمل أجهزة المحمول “لاب توب” واللوحية مثل “الآيباد” يدويا مع المسافر، ويسمح بها فقط في العفش المصاحب للراكب أسفل الطائرة، وذلك في قرار شمل 6 دول عربية تتجه رحلاتها مباشرة للمطارات الأمريكية.
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