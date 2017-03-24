أكد مختص في تقنية الهواتف الذكية على أهمية الحذر من فتح الروابط الغريبة والمشبوهة، لافتاً إلى أنها انتشرت مؤخراً على برنامج المراسلة الفورية (واتساب).
وأوضح أن فتح مثل هذه الروابط قد يقود إلى كشف البيانات السرية ومنح المخترقين إمكانية الوصول إلى الصور والملفات الخاصة المخزنة على تطبيق iCloud لمستخدمي هواتف “آيفون”.
وأشار إلى أن على مستخدمي هواتف “آيفون” أن يكونوا يقظين من تلك الروابط خصوصاً إذا طلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابه على تطبيق التخزين السحابي (iCloud).
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