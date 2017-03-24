جدد المخلوع علي عبدالله صالح الدعوة للمملكة بالسلام، مؤكداً رغبته في ذلك وفي الحوار مع الرياض، في إطار لا ضرر ولا ضرار.
وقال صالح في مقطع فيديو خلال لقاء جمعه مع قيادات بحزب المؤتمر الشعبي في أرحب وهمدان، إنه يمد يد السلام للجارة السعودية إن هي أرادت ذلك.
وعبّر عن استعداده لإقامة حوار داخلي “يمني يمني” مع قيادات الصف الثاني أو الثالث من قوات حكومة الشرعية اليمنية، دون تدخل من الأمم المتحدة أو غيرها.
وتأتي تلك المطالبات بعد تقدم قوات الشرعية اليمنية نحو المناطق الحوثية تحديدا، ونحو مناطق سيطرة المخلوع داخل اليمن، في ظل تصدي القوات السعودية لأي محاولات تسلل أو مناوشات جوية يقوم بها الحوثيون أو نظام المخلوع. وفق “أخبار 24”.
كما يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها المخلوع بطلب السلام مع المملكة، ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تتكرر عقب تضييق الخناق عليه من قبل قوات التحالف، في ظل أنباء عن وجود خلافات وانقسامات في صفوف الائتلاف بينه وبين المليشيات الحوثية.
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