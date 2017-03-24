يواجه مسؤول في منصب قيادي حكماً بالجلد، بعدما وُجهت إليه تهم بتشويه سمعة مواطن من خلال معرفات تحمل أسماء مستعارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأصدرت دائرة قضايا التعزير في المحكمة الجزائية بمدينة جدة حكمها الابتدائي بجلد المسؤول المتهم 79 جلدة لاستيفاء الحق الخاص بالمتهم والحق العام.
ولا يزال الحكم، وفقاً لـ”عين اليوم”، غير مكتسب للقطعية، إذ بإمكان المتهم تقديم اعتراضه عليه خلال مدة 30 يوماً من صدوره.
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