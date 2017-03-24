وجّه مدير عام تعليم الرياض، الدكتور عبدالله المانع، بإطلاق جائزة للمدرسة المتميزة في الحضور من جانب الطلاب والطالبات لكل مرحلة على مستوى العاصمة.
جاء ذلك في تعميم لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) لفرض انضباط وانتظام الدراسة قبل الإجازات والاختبارات.
ولفت التعميم إلى أهمية معالجة ارتفاع نسبة الغياب في الأسابيع التي تسبق الإجازات والاختبارات الفصلية، مشيراً إلى وجود لجان على مستوى الإدارات لتسجيل المتابعة الإجرائية للمدارس الأقل تسجيلاً في حضور طلابها أو طالباتها على مستوى الإدارة.
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