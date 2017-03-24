قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان إن المادة 77 من نظام العمل ستبقى ولن يطرأ عليها أي تغيير؛ حيث إنها صدرت ضمن نظام العمل بأمر ملكي.
وأضاف، بحسب “الوطن”، أن كل الأنظمة والمواد يمكن استغلالها بشكل سيئ، مشيراً إلى أن الوزارة تحاسب المنشآت التي تتعسف في فصل الموظفين، ومنعت كذلك الفصل الجماعي.
ولفت الحميدان إلى أنه يتفهم أن الفصل قد يكون في بعض الأحيان لحماية الشركات والأعمال من الانهيار، مؤكداً أن أنظمة الوزارة تنظم عملية الفصل وتوجب على الشركات تبرير الفصل وتوضيح أسبابه.
يُذكر أن قانونيين أشاروا إلى أن المادة تشرعن للشركات إقالة المواطن تعسفيا دون تقديم أسباب واضحة، بشرط تقديم تعويض عن العقد المبرم بينهما.
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