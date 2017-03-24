قدّم : رعد بن زيد الوشلي أحد أباء أطفال متلازمة داون بالخرج شكره بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وما قام به مركز روح الاراده للرعايه النهارية بقيادة الاستاذه أماني العتيبي من فعاليات للاطفال وذويهم في اسطبل كرم للخيل في اليمامة ، وما تميز به اليوم من حسن للتنظيم وتنوع المناشط كركوب الخيل للأطفال وركن الاسر المنتجه وركن مركز روح الارادة للارشاد وركن المزارع الصغيروالطباخ الصغيراضافه الى ركن مركز طبيبك للارشاد الصحي وركن سايكلنج الخرج.
وختم بقوله : حقيقة أعجبني حسن التنظيم وتعاون كافة المنظمين ولا أنسى أثني على شباب الكشافه ومقدم الحفل ، وأخيرا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للاستاذه اماني العتيبي صاحبة فكرة إقامة هذه الفعاليه لأول مره في الخرج والحق يقال فالاستاذه أماني شعلة نشاط وناشطه في العمل التطوعي لخدمة أطفال الاحتياجات الخاصه وهي بحق مثال لشباب الوطن الطموح الراغب في خدمة المجتمع في ظل رؤية 2030 والتي عمادها بعد الله على الشباب المتعلم والطامح .
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