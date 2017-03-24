وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية إنشاء معمل أبحاث قرية الشبكات الذكية (concept grid) مع شركة كهرباء فرنسا (EDF)، وذلك على غرار معمل الأبحاث المماثل في فرنسا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون في مجال الابتكارات والابداعات، حيثُ سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء “حاضنة الابتكار” بهدف الاستفادة من خبرات الجانب الفرنسي في هذا المجال، ونقل التقنيات اللازمة لتطوير تلك الحاضنة ودعم الأفكار الإبداعية للكوادر الوطنية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، خلال توقيع الاتفاقيتين مع السيد جين برنارد ليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كهرباء فرنسا (EDF)، أن الإتفاقية تدعم توجه وخطط الشركة لإنشاء منصة علمية متقدمة للأبحاث والتطوير، يتم من خلالها إجراء الاختبارات والتجارب على الأجهزة والتقنيات قبل تطبيقها في النظام الكهربائي، خاصة وأن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في خططها الرامية إلى استبدال كافة العدادات التقليدية بعدادات ذكية، وتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية.
وأضاف المهندس الشيحة أن استراتيجية الشركة تُرتكز على عدد من المحاور الرئيسية كرؤية مستقبلية واعدة لمنظومة الخدمة الكهربائية في المملكة، وأن هذه المحاور تتمثل في الحلول الذكية، والكفاءة والموثوقية، وتطوير خدمات العملاء، مؤكداً أن اتفاقية إنشاء معمل أبحاث قرية الشبكات الذكية جزء من تنفيذ تلك المحاور وفقاً لرؤية عالمية حديثة، لا سيما وأن شركة كهرباء فرنسا لديها تجربة فريدة في تنفيذ معمل مماثل في فرنسا.
وكشف عن أن شركة كهرباء فرنسا سوف تقدم خدمات استشارية، وتُعِد دراسة جدوى للمشروع، بالإضافة إلى تقديم خدماتها الاستشارية فيما يتعلق بنطاق العمل، والمواصفات الفنية، والدعم الفني خلال فترة طرح المشروع، فيما تهدف اتفاقية “حاضنة الابتكار” إلى التعرف على تجارب الشركة الفرنسية في هذا المجال لدعم برامج ومشاريع الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من الأفكار الإبداعية للكفاءات والمواهب والكوادر الوطنية.
من جانبه، أشاد السيد جين برنارد ليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كهرباء فرنسا (EDF) بتطور منظومة الخدمة الكهربائية في المملكة، والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الشركة السعودية للكهرباء، ومشاريع العدادات والشبكات الذكية، وتطوير خدمات المشتركين، بهدف تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمنة ومُيسرة، مؤكداً أن هناك تعاون وثيق ومتنامي بين شركة كهرباء فرنسا والشركة السعودية للكهرباء في عدد من المشاريع الهامة وتبادل الخبرات وتقنيات صناعة الطاقة الكهربائية.
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