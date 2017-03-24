انتزع فريق جامعة سطام بطاقة التأهل الثانية لنهائي بطولة الهيئات والقطاعات الحكومية بعد فوزه مساء أمس الخميس على مستضيف البطولة فريق الصناعات العسكرية بهدفين دون رد سجل اللاعب حمد المطيري الهدف الأول وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة أضاف اللاعب يزيد الجميعة هدف تأكيد الفوز والثاني لفريقه في المواجهة .
أدار اللقاء حكم الساحه محمد الريشان ومساعد أول تركي الجذمي ومساعد ثان عبدالرحمن الجميل والحكم الرابع سعد العتيبي.
وبذلك يتأهل فريق جامعة سطام لملاقاة فريق قاعدة الأمير سلطان الجوية في المباراة النهائية لبطولة الهيئات والقطاعات الحكومية يوم الأربعاء القادم .
بينما سيلاقي فريق الصناعات العسكرية نظيره فريق الكلية التقنية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد القادم.
وبعد نهاية المباراة أوضح اللاعب حمد المطيري عدم ظهور الفريقين بالمستوى الفني المطلوب أنه يعود لصعوبة الأجواء المناخية معبراً عن سعادته بفوز فريقه وتمنى التوفيق للصناعات العسكرية في قادم البطولات فيما اتفق الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة ريان العامر مع زميله على صعوبة الأجواء في مباراة اليوم مؤكداً أن الفريقان يمتلكان مقومات فنيه أفضل بكثير من التي ظهرت في مباراة اليوم وشكر زملائه اللاعبين الذين ساعدوه على تحقيق الجائزة .
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
أهازيج أمي ….
أهرامات النوبة في السودان
( ضرورة وليست موضة !! )
هويتنا
مفهوم الترفيه…
معا لتعزيز مكانة المعلم
فريق الجامعة يزيح الصناعات العسكرية ويتأهل للنهائي
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
انتزع فريق جامعة سطام بطاقة التأهل الثانية لنهائي بطولة الهيئات والقطاعات الحكومية بعد فوزه مساء أمس الخميس على مستضيف البطولة فريق الصناعات العسكرية بهدفين دون رد سجل اللاعب حمد المطيري الهدف الأول وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة أضاف اللاعب يزيد الجميعة هدف تأكيد الفوز والثاني لفريقه في المواجهة .
انتزع فريق جامعة سطام بطاقة التأهل الثانية لنهائي بطولة الهيئات والقطاعات الحكومية بعد فوزه مساء أمس الخميس على مستضيف البطولة فريق الصناعات العسكرية بهدفين دون رد سجل اللاعب حمد المطيري الهدف الأول وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة أضاف اللاعب يزيد الجميعة هدف تأكيد الفوز والثاني لفريقه في المواجهة .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884919016.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج