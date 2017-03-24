تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مؤثرة لرسالة كتبتها فتاة على جدران دورة المياة بإحدى الجامعات السعودية. ودونت الفتاة قصتها الحزينة قائلاة: “فبراير كان شهر صعب عليا جدا اكتشف فيه مرض النفسي وانهرت ولم يكن أحدًا بجانبي بكيت كما لم أبكي في حياتي في حياتي قط، وفقدت جزء من روحي ولعنت الحزن كثيرًا حتى غضب مني وتفاقم, أنا اليوم أحسن مما قبل, ولكني أعاني, ولا يعلم بذلك الأمر سوى جدار الحمام ومن يهتم بالكتابة على الجدران أيضًا”. وأنهت الفتاة كتابة رسالتها الحزينة بتدوين التاريخ 22 مارس 2017.
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فتاة تترك رسالة على جدار دورة مياة في احدى الجامعات السعودية تلقى استعطاف واسع
فتاة تترك رسالة على جدار دورة مياة في احدى الجامعات السعودية تلقى استعطاف واسع
الخرج اليوم - محمود سليمان :
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