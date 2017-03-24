أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة أن شرطة جدة، تمكنت من ضبط خمسة من أصل سبعة شاركوا في مشاجرة جماعية بمركز تجاري، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص، مشيرةً إلى أنها تعرفت على هوية الإثنين الآخرين وجاري ملاحقتهما لضبطهما.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، أن شرطة جدة باشرت بلاغاً عن مشاجرة جماعية في مركز تجاري بجدة.
وتابع المتحدث بالقول: تبين أن مشادة كلامة حدثت بين شخصين داخل مركز تجاري، وتدخل اثنان من حراس الأمن بالمركز، ففوجئوا باعتداء عددٍ من الأشخاص عليهم؛ ما أسفر عن إصابة عدد منهم، فتم نقلهم إلى المستشفى.
وأبان أن عدد المشاركين في المشاجرة سبعة أشخاص، وأن الشرطة ألقت القبض على خمسة منهم، بينما لاذ اثنين بالفرار، وجاري ملاحقتهما وضبطهما. وفق “أخبار 24”.
وكانت صور مقطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، أظهرت حدوث مشاجرة جماعية أمام أحد المراكز التجارية بجدة، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص.
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