روى أحد أفراد عائلة الرضيع “صالح عبدالله آل مطيف”، الذي استُشهد إثر سقوط مقذوف حوثي على منزل أسرته بنجران أمس الخميس، تفاصيل المُصاب الذي حلّ بالعائلة ووالدي الرضيع بفقدهما طفلهما البكر ذي العام والنصف.
وأوضح “هادي آل سليمان” من عائلة الطفل الفقيد، أنه كان يجلس مساء الخميس الماضي مع خاله صالح آل قراد، فسقط مقذوف حوثي على المنزل، فقضى على الرضيع صالح فوراً، وأصيب خاله، وكذلك ابن خاله ذي الست سنوات الذي أُصيب بشظايا متفرقة بين الكتفين والفقرات العنقية والفخذين.
وأضاف أنه تم نقل خاله ونجله إلى مستشفى الملك خالد بنجران، مشيراً إلى أن خاله نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وكان مغردون قد تداولوا صوراً للرضيع صالح آل مطيف ذي العام والنصف، الذي استشهد الخميس الماضي، إثر سقوط قذيفة حوثية على منزل أسرته بحي سقام بنجران، فيما نشر موقع “العربية.نت” صوراً توثّق آثار الدمار الذي حلّ بمنزل الأسرة جرّاء القذيفة الحوثية.
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