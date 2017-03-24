ذكرت مصادر أن منصة “نون.كوم” للتسوق الإلكتروني، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 50% منها، سيتم إطلاقها خلال أسابيع، بعد أن أجرت خلال الشهرين الماضيين اختبارات تجريبية.
وقالت المصادر، وفقاً لمجلة “أرايبيان بيزنس”، إن المنصة سيكون مقرّها المملكة وستقدم بعد إطلاقها خدمات التوصيل من الباب للباب خلال ثلاث ساعات من طلب الشراء، حيث ستعتمد خدمة لتوصيل المنتجات للعملاء في نفس اليوم باسم “نون للنقل”.
كما ستقدم للزبائن ميزة ضمان استرداد النقود، وستتيح طرق دفع مبتكرة وآمنة باسم “NoonPay”.
وستقدم المنصة تشكيلة من السلع والمنتجات تزيد على 20 مليون منتج تغطي مجالات الأزياء، والإلكترونيات، والكتب، ومستلزمات المنازل والحدائق، والرياضات، والنزهات، والصحة والجمال، وغيرها، ويتوقع أن تبدأ عمليات البيع في المملكة والإمارات ومن ثم باقي دول الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد دشن في نوفمبر الماضي مع مجموعة من المستثمرين، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي “نون.كوم”، باستثمار مبدئي قدره مليار دولار، حيث يمتلك الصندوق 50% من المنصة.
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