قال وزير الخارجية العراقـي إبراهيم الجعفري أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغه نية المملكة إلغاء ديونها السابقة على العراق، وسعيها لفتح خط طيران يربط بين الرياض وكلٍّ من العاصمة بغداد، ومدينة النجف.
وأوضح الجعفري أن لقاءه مع الوزير الجبير، على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بواشنطن، أكد أهمية تعميق العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في المجالات كافة.
وأبان أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة وزارات التجارة والصناعة؛ لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار. وفق “أخبار 24”.
وأشار الجعفري إلى أن الجبير عبر له عن ارتياحه لزيارة الوفد العراقي للرياض مؤخراً، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وأنها جيدة لتفعيل حجم التعاون بين البلدين.
وأكد الجعفري حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، لافتاً إلى أن العراق لا يزال بحاجة للدعم المالي لإعادة البناء والإعمار للبنى التحتية بالمدن، وبحاجة للمساعدات الإنسانية.
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