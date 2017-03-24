أوضحت مصادر أن المواطن الأربعيني، الذي توفي يوم أمس نتيجة سقوط مركبته في خسف أرضي بالعويقلية بمنطقة الحدود الشمالية، كان مفقوداً في الصحراء منذ مغرب أمس الأول الأربعاء.
وقالت المصادر إن أحد أقارب المواطن أبلغ الجهات الأمنية بفقدان قريبه، لافتةً وفقاً لصحيفة “سبق” أن آخر اتصال أجراه معه عندما كان بين قريتي الهبكة ولوقة، وبعدها انقطعت سبل التواصل معه.
من جهته، أبان المتحدث الرسمي باسم “الهلال الأحمر” بالمنطقة أنه ورد بلاغ بالحادثة وبمباشرة الموقع تم العثور على المواطن وبالكشف عليه تبين توقف القلب والتنفس، مع وجود تيبس بالأطراف السفلية نتيجة كسور، إضافةً لكسر مفتوح بالساق ونزيف.
وكان الدفاع المدني أوضح أنه تم استخراج جثمان المتوفى، وسحب السيارة من داخل خسف بعمق 12 متراً، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت بسبب عدم وجود لوحات تحذيرية حول منطقة الخسف.
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