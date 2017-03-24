يُنتظر أن تشارك الدكتورة إلهام بنت عبدالله باجنيد في مجمع الفقة الإسلامي الدولي، بعد تلقيها دعوة من مسؤولي المجمع للمشاركة في المؤتمر القادم، لتعتبر بذلك أول فقيهة سعودية تشارك في المجمع.
وأعربت الدكتورة باجنيد عن أملها في أن تمثل الفقيهة السعودية خير تمثيل، وأن تكون مشاركتها طريقاً لمنح الثقة للسعوديات للمشاركة في المستقبل، لافتةً إلى أن وصول المرأة السعودية لمجلس الشورى وتقلّدها مناصب عليا في الدولة يؤكد كفاءتها.
وستشارك الدكتورة باجنيد وفقاً لـ”عكاظ” ببحث عن “أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين”، في المؤتمر الذي سيعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وتعمل باجنيد كأستاذ مشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، وتهتم بالبحوث الشرعية ذات الصلة بقضايا الأسرة والمرأة تحديداً، والبحوث المختصة بالأعراف التي تضع حدوداً للقضايا الشرعية والأخرى الاجتماعية، ولها العديد من المؤلفات.
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