بارك لاعب نادي الاتحاد ولاعب المنتخب السعودي سابقاً محمد نور فوز الصقور على منتخب الأفيال التايلاندي ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وعلق الفيتو قائلا : مبروك لجماهير الكرة السعودية قاطبة فوز الأخضر الثمين على منتخب تايلند وتمسكه بالصدارة التي جاءت عن جدارة.
واضاف : تهنئة خاصة للأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة.. ما ذكرته سابقًا أؤكد عليه “رياضتنا تتقدم وتزدهر بقيادة هذا الرجل”. وفق “النادي”.
وقدم شكره للاعبي المنتخب السعودي قائلا : شكرًا أخواني اللاعبين، فقد كنتم كما عهدناكم على الموعد ورجال الميدان.
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