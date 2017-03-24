أكد المدرب عبدالعزيز الخالد، أن مارفيك نجح في استعادة بريق الأخضر بعدما انخفضت مستويات الأفراد الدوليين خلال النصف الثاني من منافسات الدوري المحلي، وذلك بسبب المبالغة في الطرح التي تخرج من وسائل الإعلام تجاه اللاعبين.
وجاء حديث الخالد في أعقاب فوز الأخضر على تايلاند 3-صفر، ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
وقال المدرب السعودي في تصريح خاص لـ”عين اليوم” : “المنتخب قدم أداء جميل ومميز وخطف ثلاث نقاط من مباراة صعبة، وبعد هذا الفوز يقطع منتخبنا شوطأ كبيراً نحو التأهل للمونديال”.
وعن سياسة مارفيك الفنية، أجاب: “لمسات مارفيك واضحة واللاعبين منفذين لأوامره ويلعبون كمجموعة واحدة، اللاعب السعودي مميز إذا وظف بالشكل الصحيح وأداء اللاعبين في التصفيات أكبر ثابت”.
وبرر الخالد أسباب هبوط مستوى بعض اللاعبين في أنديتهم عن المنتخب قائلاً: “الظروف تختلف في كل نادي، المنتخب صفوة اللاعبين وبإكتمال الحضور الفني والراحة النفسية مع الابتعاد عن ضغوطات الإعلام تجعل اللاعب يأخذ راحته ويقدم أفضل مايملك”.
وختم: “المبالغة من الإعلاميين أعطت الكرة أكبر من حجمها وأثرت على عطاء اللاعبين بشكل واضح “.
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