كشفت المديرية العامة للجوازات عن مشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة حكومية في حملة “وطن بلا مخالف”، لافتةً إلى أن المخالفين للأنظمة سيتم القبض عليهم في حال تقاعسهم عن تصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد خلال المهلة المعلنة.
وبّين المتحدث الرسمي للمديرية المقدم طلال الشلهوب في مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن حملة “وطن بلا مخالف” لا توجد بها أية استثناءات ولكن هناك تعليمات بتمديد زيارة وإصدار هوية مقيم لأبناء الجنسيات ممن لديهم أوضاع مضطربة في بلادهم.
ولفت إلى أن الحملات الأمنية لضبط المخالفين لن تتوقف خلال مهلة الـ90 يوماً لكنها ستتساهل مع المبادرين بالتقدم إلى الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم ولن تطبق بحقهم الأنظمة.
وفق “أخبار 24”.
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