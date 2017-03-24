رد وزير الإسكان ماجد الحقيل على سؤال عن مدى تحميل المواطنين الحاصلين على قروض التمويل العقاري في شكلها الجديد الأرباح التمويلية التي تفرضها البنوك، مؤكداً أن الدولة ستتحمل كامل الأرباح التمويلية المفروضة في هذا الشأن على أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وقال الحقيل في مقطع فيديو متداول خلال إجابته على استفسارات بعض المواطنين: “إن الدولة ستتحمل كامل الأرباح التمويلية على المواطن ما دام دخله متوسطاً أو منخفضاً؛ لذا فلن يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية كون القرض الجديد موجه إلى أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة”.
ودعا وزير الإسكان كافة المواطنين الراغبين في الحصول على القروض الجديدة إلى زيارة الآلة الحاسبة المتاحة في موقع الصندوق العقاري؛ لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج والقروض التي يستطيعون الحصول ودعم الأرباح المتوقعة عليهم.
وفق “أخبار 24”.
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