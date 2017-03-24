أعاد مغردون تداول مقطع فيديو وثق سابقاً لمُسن كفيف وضع بإحدى دور الرعاية في مدينة سيهات بالمنطقة الشرقية يوجه خلاله رسالة مُبكية إلى ابنته يشكو فيها انقطاع زيارتها له واشتياقه إليها، مُعبراً خلالها عن حبه الشديد لها وحزنه على فراقهما.
وجاء في رسالة المُسن: “إلى صديقتي العزيزة بنتي تحية طيبة، ملؤها الورد والحنان وبعد، في صباح يوم جميل وهواء عليل ويوم تسوده الفرحة والسرور أبعث إليك هذه الرسالة التي تحمل في طياتها أسمى معاني الحب والإخلاص”.
وأضاف في رسالته: “كتبت إليك من شوقي كتاباً، كتبت الخط والعبرات تجري، على الخدين رشّا بعد رشّي، وكنا في اجتماع كالثريا وفرقنا الزمان بنات نعشي”. وفق “أخبار 24”.
فيما عبر متناقلوا المقطع عن حزنهم من تكرار وقوع حالات العقوق ولجوء بعض الأبناء إلى وضع أبائهم أوأمهاتهم في دور الرعاية، داعين إياهم إلى الاتعاظ برسالة المُسن، وضرورة البر بالوالدين عملاً بما أمر به الشرع وحث عليه.
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