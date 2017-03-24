تسلمت أسرة الشهيد الجندي عطا الله ياسين العنزي الذي استشهد إثر مقذوف حوثي بظهران الجنوب أمس الخميس، جثمانه بحضور قيادات عسكرية وأمنية، عقب وصوله إلى مطار عرعر تمهيداً لتشييعه والصلاة عليه ودفنه اليوم (الجمعة).
وبّين شقيق الشهيد ويدعى أحمد العنزي وفقاً لـ”الرياض”، أن أخاه البالغ من العمر 23 عاماً كان العائل الوحيد للأسرة بعد وفاة والدهم منذ ثلاث سنوات فكان ينفق على والدته وإخوته من عمله بحرس الحدود، لافتاً إلى أنه كان يتجهز لزواجه بعد أيام قليلة.
واستقبل جثمان الشهيد بمطار عرعر فجر اليوم، وكيل إمارة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية عبدالعزيز الزمام ومدير شرطة الحدود الشمالية اللواء ضيف الله العتيبي ومدير حرس الحدود بالحدود الشمالية العميد علي عسيري، إضافة إلى ضباط وأفراد حرس الحدود.
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