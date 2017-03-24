تناقل مرتادو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أول صور للطفل الرضيع الذي استشهد أمس (الخميس) إثر سقوط مقذوفات قادمة من الأراضي اليمنية على منزل عائلته في حي سقام بمدينة نجران.
وبّينت الصور الطفل صالح آل مطيف في المراحل الأولى لطفولته بأوضاع عفوية، فيما أبدى متناقلو الصور حزنهم الشديد على مقتل الطفل، داعين الله أن يكون شفيعاً لأبويه في دخولهما الجنة وأن تكون دمائه لعنة على قاتليه.
وكان الطفل البالغ من العمر سنتان قد استشهد وأصيب والده وشقيقه بإصابات متنوعة؛ عقب سقوط مقذوفات قادمة من الأراضي اليمنية داخل منزلهم في مدينة نجران.
وفق “أخبار 24”.
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