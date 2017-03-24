ذكرت مصادر أن مدير إدارة تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع أصدر قراراً بإلغاء الصلاحيات الممنوحة لقادة وقائدات المدارس بتعليق الدراسة في حال تأثر مدارسهم بسوء الأحوال المناخية إثر الغبار أو الرياح أو الأمطار، لافتةً إلى أنه قصّر تعليق الدراسة على مدير التعليم فقط.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن القرار الجديد صدر عقب خلافات وقعت بين مدير التعليم وقادة بعض المدارس؛ بسبب اعتراضه على قراراتهم بتعليق الدراسة يوم (الإثنين) الماضي بعد تعرض الرياض لموجة الغبار.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولين بتعليم الرياض أصدروا تعليمات باحتساب غياب الطلاب يوم الإثنين “عُذر”، مبينةً أن بعضهم اعترفوا خلال مخاطبات رسمية بينهم بخطأ عدم تعليقهم الدراسة خلال العاصفة الرملية “مدار” أسوة بالمدارس الأخرى.
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