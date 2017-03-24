أوضح المواطن الذي تنازل عن القصاص من العاملة المنزلية، التي أقدمت على قتل رضيعته (11 شهراً) بضربها وخنقها، الأسباب التي دفعته للتنازل عن حقه أمام المحكمة الإثنين الماضي بتبوك.
وقال المواطن- ويدعى غالب الحمري البلوي- إن من أهم الأسباب التي دفعته للعفو عن العاملة الإندونيسية كسب رضا وبر والديه اللذين ظلّا يطالبانه بالعفو عنها وإعتاق رقبتها، مبيناً وفقاً لـ”العربية نت” أنه رُزق بعد مقتل رضيعته بولدين وبنت ولديه حالياً 17 من الأبناء والبنات.
وأضاف أنه يبتغي بالعفو مرضاة المولى- عز وجل- وشراء الآخرة بالدنيا، خاصة أنهم لن يستفيدوا شيئاً من القصاص من العاملة التي لا تزال شابة، لافتاً إلى أن زوجته وافقته على أمر العفو، على الرغم من أنها ما زالت مترددة لتأثرها بكلام النساء من حولها.
وأوضح البلوي أنه ينتظر الإفراج عن العاملة، وأن يُسمح له بتحقيق وعده لها بتمكينها من أداء فريضة الحج قبل تسفيرها إلى إندونيسيا.
يذكر أن الحادثة وقعت بتبوك عام 1431، عندما استغلت العاملة غياب والديّ الرضيعة عن المنزل وقامت بضرب الطفلة وخنقها إلى أن توفيت، وقد اعترفت أمام الشرطة بأنها كتمت أنفاس الرضيعة ببطانية وضغطت عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج