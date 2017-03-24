توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت أن هذه الحالة تشمل مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى منطقة المدينة المنورة.
وأفاد تقرير الهيئة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة.
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