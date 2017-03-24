أوضح مصدر بمكتب العمل في الأحساء أن المكتب تابع التقارير الهندية التي تحدثت عن تورط شركة بالأحساء في حبس 29 عاملاً هندياً، مبيناً أنه تم التأكد من عدم صحة هذه المزاعم، كما أن المكتب لم يتلقَ خلال الأيام الماضية شكوى من هذا القبيل.
وأضاف المصدر، وفقاً لـ”الوطن”، أن قسم التفتيش بالمكتب نفذ جولات تفتيشية شملت العديد من الشركات بالمحافظة، ولم يرصد أي مخالفة بحبس عمال، لافتاً إلى أن الجولات التفتيشية ستتواصل للاطمئنان على أوضاع العمالة.
وكانت تقارير صحفية هندية ذكرت أن شركة بمحافظة الأحساء تحبس 29 عاملاً هندياً بمقرها منذ 12 يوماً، وأن العمال طالبوا وزارة الخارجية الهندية بالتدخل، زاعمين أنهم تقدموا بشكوى ضد الشركة لمكتب العمل بعد أن رفضت السماح لهم بالسفر لبلدهم، وألزمها المكتب بتسفيرهم خلال ثلاثة أيام، إلا أن الشركة حبستهم وطالبتهم بدفع 50 ألف دولار.
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