أسقطت محكمة الأحوال الشخصية بجدة ولاية أب على ابنته المراهقة؛ بسبب تعنيفه لها وإساءة معاملتها وعدم الإنفاق عليها.
وقالت المحكمة في سياق حكمها إن الأب- مواطن- “دأب على ضرب ابنته ذات الـ19 عاماً، وشتمها، وإهمال رعايتها، مخالفاً بذلك معنى الولاية التي تعني الرعاية والحفاظ والقيام بشؤون المولَّي عليه والبحث عن مصلحته، ولا سيما أن البنت في سن المراهقة وتحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام”.
واستمعت المحكمة، وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى شاهدين في القضية، وهما خال الفتاة وشقيقها، اللذان أكدا أن الأب يسيء معاملة ابنته ولا ينفق عليها، وأبدى شقيقها استعداده للولاية عليها ورعايتها، فقررت المحكمة تمكين الأم من ضم ابنتها ونزع ولاية أبيها وإقامة شقيقها ولياً عليها.
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