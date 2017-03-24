قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، سيبدأ بعد نحو شهرين.
وأوضح مدير ضريبة السلع الانتقائية بالهيئة خلاد خريص أنه ستتم إضافة الضريبة على السلع المستوردة أو المنتجة بالمملكة، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الضريبة على المشروبات الغازية تشمل أي مستخلصات، سواء كانت في هيئة بودرة، أو جلّ، أو مركزات يتم تحويلها إلى مشروبات غازية.
وأشار إلى إن احتساب الضريبة على سعر بيع التجزئة النهائي، فإذا كانت علبة الدخان على سبيل المثال تباع حالياً بـ 12 ريالاً ستكون الضريبة الانتقائية عليها 12 ريالاً ليصبح سعر علبة الدخان للمستهلك 24 ريالاً.
وأضاف أن الجهة المنتجة أو المستوردة تحدد وترفع أسعاراً للهيئة التي بدورها ستعمل على مطابقة الأسعار ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المختصة منعاً لأي تلاعب، لافتاً إلى وجود جزاءات رادعة للمخالفات التجارية والغش أو التهرب من دفع الضريبة.
وأبان خريص أن الضريبة الانتقائية ستطبق حالياً بنسبة 100% على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 % على المشروبات الغازية، متوقعاً أن يتم تحصيل نحو 8 مليارات ريال سنوياً.
وكانت مصادر صحفية قد نقلت وجود توقعات بتأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية، نظراً لحاجة النظام إلى وقت أطول؛ بسبب طبيعة الإجراءات الاعتيادية المتبعة، حيث يتطلب الأمر خضوعه للمراجعة من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء ومروره كذلك بمجلس الشورى.
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