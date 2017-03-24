اقتربت السعودية من تطبيق نظام الضريبة الانتقائية التي أعلنتها في نهاية العام الماضي؛ حيث تضمنت وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، ومنها التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.
وسيتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.
وكشفت مصادر عن المواعيد الرسمية والنهائية لدخول النظام حيز التنفيذ، مؤكدة أن الهيئة العامة للزكاة والدخل حددت يوم الجمعة الموافق (12 مايو 2017)، موعدًا نهائيًا لرفع سعر علبة السجائر ومشروبات الطاقة 100 % والمشروبات الغازية 50% في السعودية ودول الخليج، وبذلك يتبقى فعليا 50 يومًا.
وتقرر تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، اعتبارا من الربع الثاني للعام الحالي 2017.
وكانت نسب الضريبة، قد حُددت في الدورة 36 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي؛ حيث تم إقرار فرض الضرائب بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على التبغ ومشتاقه ومشروبات الطاقة.
ووفقًا لصحيفة عاجل كان نائب المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل فهد الخراشي، أعلن عن موعد تطبيق الضريبة، مؤكدا أنه سيكون مطلع أبريل المقبل.
وقال الخراشي، في تصريحات سابقة، إن الضريبة الانتقائية هي محصلة جهود امتدت لنحو 12 عاما وأنها ليست وليدة الظروف الاقتصادية القائمة، موضحًا أن أمانة دول مجلس التعاون أقرت ووقعت على الاتفاقية الإطارية للضريبة الانتقائية على أن تنفذها كل دولة في الوقت الملائم لها.
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