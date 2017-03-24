قام الطفل “فيصل الشعوان” الذي انتشر له مقطع فيديو يوثق رفعه لأذان الفجرر بصوت شجي، برفع الأذان على الهواء مباشرة عبر فضائية “العربية”.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” أمس الخميس، كاشفاً عن طموحه المستقبلي أن يصبح مؤذن الحرم المكي.
وأوضح أن حالته الصحية بعد نجاح عملية زرع الكلي التي تبرع بها أحد جنود الحد الجنوبي، بخير، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع المتبرع ودائماً ما يتصل عليه للاطمئنان على صحته.
وأضاف الشعوان أن والده يدير له حسابات التواصل الاجتماعي على “تويتر” و”انستجرام” ويقوم بنشر مقاطع مصورة له بصوته الشجي سواء بقراءته للقرآن الكريم أو رفعه الأذان.
وفق “أخبار 24”.
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