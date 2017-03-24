ألقت شرطة إيفانسفيل ورجال المخابرات الفيدرالية الأمريكية الـ”FBI”، القبض على مبتعث سعودي وذلك تمهيدًا لترحيله بعد أن هدد جيرانه بالقتل، دون أن يعرف على وجه الدقة دوافعه التي لا تزال غامضة، ويدعى الطالب “ح.م”، وكان قد طرد من جامعة ” إيفانسفيل” بولاية إنديانا.
وكشفت الشرطة تفاصيل اعتقال الشاب السعودي، مؤكدة أنه هدد جيرانه بالقتل أكثر من مرة، إضافة إلى أنه كان يدخن الكثير من الماريجوانا مؤخراً، كما وضع تعليقات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تثير القلق وغير مفهومة، بينما قال أحد جبرانه: “كان شابا ودودًا.. لا نعرف ماذا حدث له”.
في الوقت نفسه، نفت الشرطة علاقة الطالب بأي تنظيم إرهابي، بينما أكدت وسائل إعلامية أنه كان يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة إيفانسفيل، وطرد من الجامعة لتهديداته المتكررة، دون توضيح أسباب، مضيفة: “إقامة الطالب منتهية ولذلك اتخذ قرار ترحيله”. وفق “مزمز”.
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