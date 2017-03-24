أظهر مقطع فيديو قامت بتصويره زوجة أحد المواطنين وجود حشرة في العشاء المقدم لابنتها في مستشفى الأطفال بعرعر، فيما طالب زوج المواطنة صحة الشمالية بفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة مسؤولي التغذية بالمستشفى.
ويروي زوج المواطنة التي ترافق ابنتها المنومة بالمستشفى: “عند تناول وجبة العشاء المقدمة لزوجتي وابنتي من المستشفى تفاجأت زوجته بوجود شيء غريب ما في الطبق الذي تأكل منه ابنتي، لتتأكد فيما بعد أنه دودة صفراء اللون”.
وأفاد، وفقاً لـ “إخبارية عرعر”، أن زوجته عندما اكتشفت الأمر توجهت مباشرة بطلب الطاقم الطبي ومسؤولي التغذية بالمستشفى، للكشف الطبي على ابنته، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، مما اضطرها للاتصال عليه، مشيراً إلى أنه عندما حضر إلى المستشفى تقدمت بشكوى للمدير المناوب، وتم الكشف الطبي على ابنه بعد ثلاث ساعات من الحادثة، على حد تعبيره.
وطالب الزوج الإدارة الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة مسؤولي التغذية بالمستشفى، على الإهمال في نظافة الأغذية المقدمة للمرضى.
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