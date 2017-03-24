لقي قائد مركبة مصرعه إثر سقوط سيارته في خسف أرضي بعمق 12 مترا في مدينة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مركز التوجيه والتحكم بمدني العويقيلة تلقى بلاغا يفيد بسقوط سيارة في خسف أرضي.
وأضافت أنه تمت مباشرة مكان الحادث واستخرجت فرق الإنقاذ السيارة، حيث تبين أنها سقطت في خسف أرضي بعمق 12 مترا بسبب عدم وجود لوحات تحذيرية، ونتج عن الحادث وفاة قائد المركبة.
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