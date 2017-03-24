استشهد أحد جنود حرس الحدود مساء اليوم (الخميس) إثر تعرض أحد المراكز الحدودية بقطاع ظهران الجنوب في منطقة عسير لمقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل اليمن.
وأوضح المتحدث الأمني للوزارة أنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساءً، تعرض أحد المراكز الحدودية بقطاع ظهران الجنوب في منطقة عسير لمقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.
وأضاف المتحدث الأمني، أنه نتج عن شظايا المقذوف استشهاد الجندي بحرس الحدود عطا الله ياسين عطا الله العنزي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج