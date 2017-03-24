أكد قادة في البحرية الأمريكية أن السلوكيات الإيرانية في مضيق هرمز باتت غير مسؤولة وتهدد سلامة الملاحة في المياه الدولية في محيط الممر المائي الاستراتيجي.
وأكد القادة الذين يعملون على متن حاملة الطائرات الأمريكية (جورج بوش) أن احتكاك زوارق الحرس الثوري الإيراني بالسفن واقترابها غير المبرر قد يؤدي إلى حدوث اشتباكات في المستقبل.
ووصف ضباط بحريون أمريكيون تصرفات البحرية الإيرانية في المضيق بالعدوانية وغير المهنية، مشددين، بحسب “رويترز”، على أنها تشكل خطراً على السفن التجارية.
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