تلقت الشرطة في إحدى محافظات منطقة الرياض بلاغاً من سيدة تشتكي طبيباً عربياً استغل حاجتها لأخذ وصفات طبية لأدوية لا تُصرف دونها في الحصول على رقمها وإزعاجها.
واتهمت السيدة الطبيب بإرسال رسائل خارجة عن الأدب عبر تطبيق المراسلة الفورية (WhatsApp)، حيث اشتملت رسائله على إيحاءات جنسية.
وأطْلعت السيدة، بحسب “سبق”، الشرطة على الرسائل التي تلقتها من الطبيب، ما دفع الشرطة إلى التحفظ عليه وإيقافه على ذمة التحقيق ومصادرة هاتفه إلى حين استكمال التحقيقات.
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