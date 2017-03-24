كشف مدرب كرة قدم عن الإقبال الكبير من الفتيات على تعلم هذه الرياضة، مشيراً إلى أنه يعمل منذ سنوات على تدريب الفتيات الراغبات في تطوير مهاراتهن.
وأوضح المدرب طلال الزويدي أنه يدرب الفتيات المشاركات في فرق نسائية هاوية في ملاعب خاصة مجهزة داخل المنازل أو في ملاعب مغلقة، لافتاً إلى وجود أسر كبيرة تدعم رياضة الفتيات.
وروى الزويدي قصة دخوله المجال قائلا: “منذ أكثر من خمس سنوات طلب مني حضور إحدى المباريات لفريق من الفتيات الخاص بكرة القدم، واستعجبت أن لدينا فتيات يلعبن الكرة ويبرعن بها، وبعد المباراة طُلب مني أن أقوم بتدريبهن”.
وقال الزويدي إن أفضل سن لبدء تعلم كرة القدم بالنسبة للفتيات هي سن الثامنة، مؤكداً، بحسب “سيدتي”، أن الرياضة لا تغير أشكال أجسام الفتيات؛ لكن قد يخضعن لتمارين خاصة لتقوية عضلات أرجلهن.
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