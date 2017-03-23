ابرمت شركة محيط البلاد العقارية باكورة عقودها مع أشهر البراندات والعلامات التجارية الكبرى بالمملكة والخليج ، حيث وقعت عقدا مع “مطاعم هامبرغيني” بمجمع المحيط بلازا الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالله وطريق عثمان بن عفان بالخرج .
هذا ومن المتوقع أن ينتهي العمل بمشروع البلازا بعد شهرين تقريبا ، بعدد 15 معرضا ، تجري التفاهمات مع براندات مميزة ستخدم المنطقة بإذن الله .
يذكر أن سلسلة مطاعم “هامبر غيني” لاقت اقبالا كبيرا في كافة فروعها ، ومن المؤكد أن يكون ذلك في فرع الخرج كذلك .
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