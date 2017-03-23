بعد تخصيص أسبوع للاحتفاء بأسبوع الشجرة حرص النشاط الطلابي بتعليم الخرج في كل عام بإبراز هذه المناسبة، وتوعية أبناءنا الطلاب من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تهتم بغرس الاشجار ورعايتها من الاحتطاب الجائر، حيث تمثل الشجرة إحدى أهم الموارد الطبيعية المتجددة والمساعدة في المحافظة على التنوع الحيوي والبيئي.
وفي نهاية هذا المناسبة يتقدم النشاط الطلابي بالشكر الجزيل لقادة المدارس ورواد النشاط الذين شاركوا في تفعيل وإبراز هذه المناسبة على الوجه المطلوب.
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