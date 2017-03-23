أعلنت إدارة التعليم ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية بتعليم الخرج – بنات نتائج مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبَّر ) للعام الدراسي 1437/1438هـ . فقد تم بحمد الله إجراء تصفيات المسابقة على مستوى محافظة الخرج حيث شهدت المسابقة إقبالاً وتنافسًا من الطالبات والموظفات في جميع مجالات المسابقة وفروعها في القرآن الكريم وتفسيره والحديث الشريف والأذكار والسيرة النبوية .
و إدارة التعليم ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية ( بنات ) تهنئ الفائزات وتبارك لهن هذا الفوز. كما أعرب القسم عن شكره لأولياء أمور الطالبات و مديرات المدارس على اهتمامهم بالمسابقات الهادفة ورعايتهم للطالبات وحرصهم على تنمية مواهبهن وتزويدهن بالنافع المفيد كما خص بالشكر مسئولات التوعية الإسلامية في المدارس المتابعات للمشاركات . وبناء على ضوابط المسابقة وشروطها فقد ترشحت الطالبة / أسرار جمال قمرين من المدرسة الثانوية التاسعة والمشاركة في مجال القرآن الكريم الفرع الخامس للتصفيات الختامية للمسابقة على مستوى المملكة . و سيتم تكريم الفائزات على مستوى المحافظة بمشيئة الله في موعد سيحدد لاحقًا. سائلين الله التوفيق للجميع والإعانة على حفظ كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وكانت النتائج كالآتي :
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