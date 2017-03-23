كرّمت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. شريفه بنت شعلان القرني اليوم الخميس الموافق 1438/6/24 هـ في مكتبها والدة الطفلة المتوفاة طيف المطرد من طالبات البرامج الفكرية بالمتوسطة الثانية والعشرون ، لحصولها على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة في دورتها الثالثة عشر 1437 … 1438 هـ ، والتي شاركت في جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان بعمل تصميم بالحاسب الآلي عبارة عن فلم كرتوني يمثل رؤية المملكة 2030 . بحضور رئيسة قسم التربية الخاصة أ. تهاني الربيع ومساعدة مدير وحدة المتابعة أ. فاطمه الدوسري ورئيسة شعبة القيادة المدرسية أ. نوره الشهراني ومديرة مكتب وفاء أ. فاطمه الصويغ ومشرفة الأمانة أ. نوره الحربي ومديرة وحدة المبادرات النوعية أ. نوره السيف والإخصائية النفسية أ. نوره الحركان ومعلمة التربية الفكرية أ. منيره الرويس ومشرفات التربية الخاصة أ. مريم الصليح وأ. شيخه العييناء ومعلمات التربية الفكرية أ. منيره الرويس ،أ. سامية الرفدي ، أ. روابي المبارك ، ريم العتيبي ، ولاء فاروق والإداريات أ. فاطمه العتيبي وأ. هيا المسلم .
وقد حملت جائزة الشيخ عدة مجالات منها : مجال حفظ القران الكريم ، التفوق الدراسيى، الابداع الأدبي والإبداع العلمي .
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التي تشرف عليها المتوسطة الثانية والعشرون ممثلةً في القائدة أ. منى العريعر قد حازت على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للسنة الثالثة على التوالي .
وقد شكرت القرني والدة الطالبة طيف المطرد أ. مها المطرد وهي من منسوبات الثانوية التاسعة على مابذلته من جهود مميزة وملموسة مع ابنتها حيث تركت بصمة رائعة في الميدان التربوي .. كماشكرت مديرة المدرسة أ. منى العريعر على اهتمامها بالطالبات واحتوائهن وتنمية المواهب والقدرات لديهن.
وفي الختام كرّمت ا. شريفه القرني بتقديم الدروع والدة الطالبة طيف المطرد أ. مها المطرد ومديرة المدرسة أ. منى العريعر ومعلمة الطالبة أ. سامية الرفدي .. كما كُرِّمت والدة الطفلة من قِبَل رئيسة قسم التربية الخاصة أ. تهاني الربيع ومديرة المدرسة أ. منى العريعر .
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