حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس فوزا هاما على نظيره التايلاندي بثلاثة أهداف للاشيء في العاصمة “بانكوك” ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا.
وأحرز مهاجم الأخضر محمد السهلاوي هدف المباراة الأول في الدقيقة 26 من الشوط الأول، فيما عُزز تقدم المنتخب السعودي في الشوط الثاني بالدقيقة 84 بهدف أحرزه مدافع المنتخب التايلاندي في مرماه، وأضاف سلمان المؤشر الهدف الثالث.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى النقطة 13 ليحافظ على تصدره لمجموعته التي تضم اليابان 10 نقاط، واستراليا والإمارات ولكل منهما 9 نقاط.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج