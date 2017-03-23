قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بحبس مواطن امتدح داعش على “تويتر” 4 سنوات، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته والجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وكذلك إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر.
وتفصيلا:“أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن، بإنشائه لمعرف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكتابته لتغريدات مسيئة لولاة الأمر ولدول شقيقة فيها إثارة للرأي العام وامتداح تنظيم داعش، مع ثبوت إدانته بدخوله عبر الشبكة المعلوماتية لمواقع معادية للملكة”.
وثبت أيضاً لدى المحكمة حيازته في جهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه لمقاطع وصور إباحية، وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون المحظورة، وتواصله مع أحد المارقين بقصد مناظرته.
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